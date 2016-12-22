В Ставрополе показали женщин Кавказа: красивых, гордых, величественных

Построенный женой очаг и Бог не разрушит / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

Французский романист Александр Дюма-отец, совершивший в середине XIX столетия вояж по Кавказу, отмечал прекрасные глаза местных дам, а посетивший в самом конце XIX века Западный Дагестан немецкий путешественник Карл Ган писал о женщинах этих селений: «Когда они стоят среди зеленых полей и ветер раздувает их мантии и на солнце сверкают монеты на голове, то издали можно подумать, что имеешь дело с древними героями в блестящих шлемах и в воинственном одеянии».

Сегодня эти изображения станут украшением любого музея, приблизят человека к истине: пропустив предложенные иллюстрации через сердце, гостю выставки сложно будет не задуматься о том, в каком времени мы живем и к чему стремимся, чем дорожим и что на самом деле не имеет цены. Герои будто раскрывают нам, сегодняшним, вечно спешащим по делам людям, суть многих явлений. А она, например, заключена в том, что женщина в первую очередь хранительница домашнего очага – где она присутствует, там мир и порядок, там сохранены культура и нравственные основы, там общество развивается согласно предписанным правилам и обычаям. Благодаря натруженным рукам женщин цветут и приносят плоды поля и сады, а их дома, как издавна повелось на Кавказе, гостеприимны. Не зря народные поговорки гласят: «Муж – наружная стена дома, жена – внутренняя»; «Жена – столб дома, дом держится на ее плечах»; «Построенный женой очаг и Бог не разрушит».

Вообще, вокруг этой выставки собрано много тем. Всегда в России представители разных национальностей жили в мире и согласии: ни культурные, ни внешние, ни религиозные различия не мешали добрососедским отношениям. Руководствуясь этим заключением, организаторы нарочно не стали делить экспозицию по национальной тематике – компоновали работы, руководствуясь лишь эстетическими принципами построения пространства. На этом факте заострил внимание директор по выставочной деятельности фонда «Мир Кавказа» Артем Бузоев. Он вдохновенно рассказывал мне о том, как долго пришлось собирать бесценные экспонаты и насколько они важны для России. Чтобы собрать экспозицию, в течение нескольких лет специалисты изучали архивы Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Российского этнографического музея, Русского географического общества, Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Северо-Осетинского государственного музея истории, архитектуры и литературы, Ставропольского государственного музея-заповедника, обращались и к частным коллекциям.

– Более 500 экспонатов позволяют увидеть регион во всем его многообразии, – отметил он. – С этой выставкой мы побывали во многих городах, и я понял, что тема Кавказа очень интересна людям. Сегодня, как уже бывало не раз в истории, наши недруги пытаются вбить клин между Россией и Кавказом, а выставка помогает посмотреть на «лица кавказской национальности» объективным взглядом. Да, у каждого народа свои костюмы, разный цвет волос, глаз, обычаи, язык, но их объединяет стремление к миру и добрососедству.

Выставка собрана из подлинных произведений искусства (и это совершенно точно!). Не только потому, что переносит нас в далекое прошлое, знакомит с бытом, культурой народов Северного Кавказа. Тут больше, в ней есть действительный элемент искусства. Думается, сегодня невозможно создать подобные шедевры. Не то время, другие люди, другое восприятие мира, а главное – уют. Уют, которым наполнены эти работы, вряд ли можно воссоздать в нынешних фото- и художественных материалах. Тогда фотография была уникальным явлением, поэтому люди, чтобы запечатлеть себя в вечности, тщательно готовились к событию: надевали лучшие наряды, причесывались по-особенному, практически на всех снимках видно, что человек знает, что его фотографируют. Эти исторические хроники могут стать хорошими помощниками исследователям Кавказа. На выставке нет ни одного проходного снимка – каждый неповторим.

К сожалению, стены ставропольского музея смогли вместить лишь около тридцати процентов коллекции. Но даже в таком варианте она наполнена интересной и познавательной информацией. И, кстати, экспозиция знакомит зрителя не только с героями, бытовыми и архитектурными памятниками, типажами, этнографическим костюмом, культурой и бытом горских народов, но и рассказывает о мастерах отечественной науки и культуры прошлых столетий: представлены биографии путешественников, художников, фотографов и фотографических ателье, европейских мастеров, работавших на Кавказе. В их числе А. Энгель, один из первых фотографов страны, наш земляк, который в Пятигорске создал частное «фотографическое заведение». Интересны работы художников, в числе которых рисунки князя Г. Гагарина, картины М. Тильке, М. Туганова…

Разные дороги приводили на Кавказ талантливых людей. Например, как пишут исследователи, Макс Тильке родился в Германии, работал художником-декоратором, изучал историю костюма. А в 1909 году по велению наместника Кавказа Иллариона Воронцова-Дашкова и рекомендации Николая Второго был приглашен в Россию на работу в Кавказский музей в качестве профессора. Предполагалось, что он будет рисовать костюмы на месте, но это вызывало массу неудобств. Так появилось компромиссное решение: каждую модель, облаченную в национальную одежду, фотографировали, а затем художник переносил точный образ на бумагу, используя костюм и фотографию.

Князь Григорий Гагарин – русский художник, исследователь искусства, архитектор, вице-президент Императорской академии художеств – жил в Италии, служил дипломатом при русском посольстве в Париже, прошел общеобразовательный курс в Сорбонне. В конце 1830- х годов, приехав в Петербург, он знакомится с Михаилом Лермонтовым и другими участниками «кружка шестнадцати». Когда поэт был сослан на Кавказ, друзья последовали за ним. Отправился на Кавказ и князь Гагарин. Там он, поступив на военную службу в армию, пополнил ряды художников на Кавказе. Гагарин внимательно изучал историю, быт, искусство, этнографию народов. Женские образы, вышедшие из-под его кисти, передают впечатления Михаила Лермонтова и героев его произведений о красоте горянок: «И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу».

http://www.stapravda.ru/20161222/v_stavropole_pokazali_zhenschin_kavkaza_krasivykh_gordykh_velich_98987.html