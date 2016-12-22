В Ставрополе мужчина задушил из ревности свою сожительницу

11 декабря в правоохранительные органы края поступило сообщение о безвестном исчезновении 25-летнего молодого человека и его сожительницы. Сотрудники полиции обнаружили «пропавшего» в одном из лечебных учреждений Ставрополя. Днем в этот день молодой человек был дома вместе с 21-летней сожительницей. Он узнал, что подруга давно встречается и с другим мужчиной. Ставропольский Отелло ударил девушку канцелярским ножом в шею и начал душить надетым на нее шарфом. Девушка умерла. Возбуждено уголовное по статье УК РФ «убийство». Злоумышленник задержан, рассказали в следственном отделе по Промышленному району а Ставрополя краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/v_stavropole_muzhchina_zadushil_iz_revnosti_svoyu_sozhitelnitsu_99049.html