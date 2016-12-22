В Кисловодске мужчина застрелил должника за 300 рублей

В Кисловодске 33-летний местный житель возле одной из остановок общественного транспорта выстрелил из травматического пистолета в живот 45-летнему знакомому из-за его отказа возвратить долг 300 рублей. От полученного ранения мужчина на следующий день скончался в реанимационном отделении больницы. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, рассказали в краевом управлении СКР, возбуждено уголовное дело.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/v_kislovodske_muzhchina_zastrelil_dolzhnika_za_300_rubley_99025.html