Фотография к статье В Изобильненском районе в результате ДТП погиб водитель «Нивы»
В Изобильненском районе в результате ДТП погиб водитель «Нивы»
21 декабря в 13 часов на 46-м километре автодороги «Сенгелеевское – Новотроицкое» водитель автомашины «Нива», не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с «Тойотой Ланд Крузер». Водитель «Нивы» – 52-летний житель поселка Солнечнодольск. Умер на месте ДТП.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161222/v_izobilnenskom_rayone_v_rezultate_dtp_pogib_voditel_nivy_99038.html
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