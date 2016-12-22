В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
22 декабря 2016 г.

В Изобильненском районе в результате ДТП погиб водитель «Нивы»

21 декабря в 13 часов на 46-м километре автодороги «Сенгелеевское – Новотроицкое» водитель автомашины «Нива», не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с «Тойотой Ланд Крузер». Водитель «Нивы» – 52-летний житель поселка Солнечнодольск. Умер на месте ДТП.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161222/v_izobilnenskom_rayone_v_rezultate_dtp_pogib_voditel_nivy_99038.html
Фотография к статье В Изобильненском районе в результате ДТП погиб водитель «Нивы»
В Изобильненском районе в результате столкновения погиб водитель «Нивы»
В Изобильненском районе в результате столкновения погиб водитель «Нивы»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Происшествия
23 декабря на Ставрополье ожидается туман и гололедица
В Ставрополе мужчина задушил из ревности свою сожительницу
Два гражданина Узбекистана погибли от отравления угарным газом на Ставрополье
В Изобильненском районе в результате ДТП погиб водитель «Нивы»
В Кисловодске мужчина застрелил должника за 300 рублей
Изобильненский район
Двухлетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Изобильненском районе
В Изобильненском районе определили лучших тяжелоатлетов края
Подросток умер от отравления газом из баллончика в Изобильненском районе
На Ставрополье бомж подозревается в двойном убийстве
В Рыздвяном состязались юные дзюдоисты

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!