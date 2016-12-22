В Изобильненском районе в результате ДТП погиб водитель «Нивы»

21 декабря в 13 часов на 46-м километре автодороги «Сенгелеевское – Новотроицкое» водитель автомашины «Нива», не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с «Тойотой Ланд Крузер». Водитель «Нивы» – 52-летний житель поселка Солнечнодольск. Умер на месте ДТП.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/v_izobilnenskom_rayone_v_rezultate_dtp_pogib_voditel_nivy_99038.html