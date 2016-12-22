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22 декабря 2016 г.

В Ессентуках задержан мошенник, предлагавший за деньги устроиться на муниципальную службу

Злоумышленник под предлогом оказания содействия в трудоустройстве на муниципальную службу в администрацию Пятигорска выманил у местного жителя 10 тысяч рублей. И, конечно же, никаких обязательств не выполнил, а деньги потратил. Мошенник – 56-летний ранее неоднократно судимый житель города-курорта – вскоре был задержан и дал признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161222/v_essentukakh_zaderzhan_moshennik_predlagavshiy_za_dengi_ustroit_99043.html
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