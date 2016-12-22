Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
22 декабря 2016 г.

В 2016 году аграрии Ставрополья произвели продукции на 210 миллиардов рублей

Валовое производство сельхозпродукции по итогам уходящего года приблизится к 210 миллиардам рублей, что весомее прошлогоднего. Такие прогнозы на брифинге в правительстве СК озвучил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

В самом начале встречи глава регионального аграрного ведомства обратил внимание и на другие плюсы в отрасли. По предварительным подсчетам, увеличится число прибыльных хозяйств — до 98 процентов, подтянется уровень рентабельности — до 31 процента, подрастет заработная плата — с 22,3 тысячи рублей до 24,5 тысячи. Хотя по размеру среднего крестьянского жалования в целом по краю картина очень пестрая. Самое большое — в Красногвардейском районе — свыше 29 тысяч рублей, самое маленькое — в Нефтекумском, Левокумском и Курском районах — от тринадцати до четырнадцати тысяч рублей.

Вспомнили на брифинге о рекордах: получено более десяти миллионов тонн зерновых, заметно прибавили и по урожаю других сельхозкультур. В целом наш края с лихвой обеспечивает себя зернопродукцией, щедро делясь ею с другими регионами и странами: каждая пятая тонна в российском экспорте — родом со Ставрополья.

Исходя из медицинских норм потребления мы не дотягиваем пока по плодам и винограду — соответственно 34 и 29 процентов от необходимого. Это общероссийская тенденция, потому данные направления растениеводства в числе приоритетных по мерам государственной поддержки, которые специалисты называют беспрецедентными. Так, субсидии на закладку виноградников выросли в 2,8 раза, интенсивного сада — более чем в три раза, а на уход за многолетними насаждениями и ягодными культурами — в пять раз. В минсельхозе отмечают определенный интерес, наметившийся в последнее время, к этим подотраслям, особенно со стороны фермеров. Меры господдержки не вечны, их нужно использовать по максимуму, подчеркнул Владимир Ситников. Кстати, в нынешнем году объем господдержки по всем направлениям АПК превысил 6 миллиардов рублей.

О том, насколько эффективно она работает, министр наглядно показал на примере закрытого овощеводства. В последние годы по приросту тепличного клина Ставрополье занимает первое место в России. Сейчас тепличное царство занимает 128 гектаров. К 2020 году оно расширится до 300 гектаров. Это позволит Ставрополью увеличить свою долю в общероссийском производстве с сегодняшних восьми процентов до семнадцати. Интерес к этому направлению растениеводства подогревается в частности субсидированием процентной ставки по инвесткредитам. В рамках соглашения, подписанного между регионом и правительством РФ, таким предприятиям предоставляются серьезные преференции в части налогов, а также по возвращению затрат на строительство — одна пятая. В будущем году из федерального бюджета в край на тепличное направление ожидается поступление свыше одного миллиарда рублей.

Продолжая тему растениеводства, Владимир Ситников подчеркнул, что в сегодняшней ситуации очень важно продолжать диверсификацию агропроизводства, менять структуру посевных площадей, внедряя высокорентабельные культуры, востребованные рынком, которые будут давать совершенно иную экономику. С этим поможет справиться мелиорация. За последние годы край прибавил три с половиной тысячи гектаров орошаемых земель. Результаты говорят сами за себя: к примеру, в таких засушливый районах как Апанасенковский, Ипатовский на поливных участках получают неплохие урожаи кукурузы.

Также необходима определенная «перезагрузка» и по мясной корзине. В целом край обеспечивает себя мясом в объеме 180 процентов. Всё бы ничего, да только солидную долю занимает мясное птицеводство. Кстати, Ставрополье в последнее время уверенно наращивает экспорт курятины в страны ближнего зарубежья, а также Персидского залива. В то же время по говядине мы срабатываем пока на 43 процента от необходимой нормы, по молоку — 76 процентов.

В числе болевых точек отрасли глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников отметил недостаточность существующих мер господдержки по этому направлению, отсутствие транспортно-логистической инфраструктуры, другие проблемы. Сегодня крупные сельхозпредприятия производят лишь 25 процентов молочной реки региона, остальные 75 — личные подсобные и фермерские хозяйства. В новом году появится новый вид поддержки этой отрасли. Из краевого бюджета будет выделено дополнительно 114 млн рублей в виде грантов на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочного направления.

Среди приоритетов работы в новом году — новации в растениеводстве и животноводстве, спутниковый мониторинг, точное земледелие и другие. Все эти современные драйверы производства призваны вывести его на качественно новый уровень, подчеркнул глава регионального аграрного производства. По такому принципу работают многие крупные предприятия, в том числе и те, где реализованы крупные инвестиционные проекты. Таких в этом году десять. Всего в качестве инвестиционного портфеля в край привлечено 18 млрд рублей — в полтора раза больше прошлогоднего.

Не могли журналисты обойти стороной и резонансную в последнее время тему краевого закона об ограничении площади вновь образуемого земельного участка не менее 2,5 тысячи гектаров, подлившую масла внеочередным съездом фермеров и владельцев земельных долей. Сейчас идет формирование комиссии, призванной решать все возникающие вопросы, в состав которой войдут представители районных отделений фермерских ассоциаций, муниципалитетов, министерств сельского хозяйства и имущественных отношений. Комиссия будет мониторить ситуацию, рассказал аграрный министр, отрабатывать все поступающие проблемные и чрезвычайные сигналы. Первое ее заседание намечено на 15 января. По мнению же Владимира Ситникова, плюсы нового закона — в стимуле к сельскохозяйственной кооперации — не только фермерских предприятий, но и личных подсобных хозяйств.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161222/v_2016_godu_agrarii_stavropolya_proizveli_produktsii_na_210_mill_99028.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Правительство Ставропольского края (ПСК)
В 2016 году аграрии Ставрополья произвели продукции на 210 миллиардов рублей
Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега
Инвестиционную программу министерства ЖКХ правительство Ставрополья отправило на доработку
Агроминистр Ставрополья Владимир Ситников подвел итоги 2016 года на брифинге
Министр ЖКХ Марченко: программа капремонта на Ставрополье не провалена
Сельское хозяйство
В 2017 году на Ставрополье перезаключат 30% договоров аренды сельхозучастков
Агроэкзамен сдан
Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции
На Ставрополье снизят ставки налога на прибыль для инвесторов
Фермеры в Новоселицком районе пожаловались на нехватку земель сельхозназначения
Ставропольский край
«МегаФон» в 2017 году продолжит на Ставрополье строительство сетей 4G
Губернаторские ёлки пройдут в трех городах Ставропольского края
На Ставрополье определили лучших экспортеров 2016 года
Пенсионеры получат выплаты по 5 тысяч рублей вовремя
Наркотики в зубной пасте и телефоны пытались передать осужденным в ставропольской колонии

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!