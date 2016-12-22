В 2016 году аграрии Ставрополья произвели продукции на 210 миллиардов рублей

Валовое производство сельхозпродукции по итогам уходящего года приблизится к 210 миллиардам рублей, что весомее прошлогоднего. Такие прогнозы на брифинге в правительстве СК озвучил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

В самом начале встречи глава регионального аграрного ведомства обратил внимание и на другие плюсы в отрасли. По предварительным подсчетам, увеличится число прибыльных хозяйств — до 98 процентов, подтянется уровень рентабельности — до 31 процента, подрастет заработная плата — с 22,3 тысячи рублей до 24,5 тысячи. Хотя по размеру среднего крестьянского жалования в целом по краю картина очень пестрая. Самое большое — в Красногвардейском районе — свыше 29 тысяч рублей, самое маленькое — в Нефтекумском, Левокумском и Курском районах — от тринадцати до четырнадцати тысяч рублей.

Вспомнили на брифинге о рекордах: получено более десяти миллионов тонн зерновых, заметно прибавили и по урожаю других сельхозкультур. В целом наш края с лихвой обеспечивает себя зернопродукцией, щедро делясь ею с другими регионами и странами: каждая пятая тонна в российском экспорте — родом со Ставрополья.

Исходя из медицинских норм потребления мы не дотягиваем пока по плодам и винограду — соответственно 34 и 29 процентов от необходимого. Это общероссийская тенденция, потому данные направления растениеводства в числе приоритетных по мерам государственной поддержки, которые специалисты называют беспрецедентными. Так, субсидии на закладку виноградников выросли в 2,8 раза, интенсивного сада — более чем в три раза, а на уход за многолетними насаждениями и ягодными культурами — в пять раз. В минсельхозе отмечают определенный интерес, наметившийся в последнее время, к этим подотраслям, особенно со стороны фермеров. Меры господдержки не вечны, их нужно использовать по максимуму, подчеркнул Владимир Ситников. Кстати, в нынешнем году объем господдержки по всем направлениям АПК превысил 6 миллиардов рублей.

О том, насколько эффективно она работает, министр наглядно показал на примере закрытого овощеводства. В последние годы по приросту тепличного клина Ставрополье занимает первое место в России. Сейчас тепличное царство занимает 128 гектаров. К 2020 году оно расширится до 300 гектаров. Это позволит Ставрополью увеличить свою долю в общероссийском производстве с сегодняшних восьми процентов до семнадцати. Интерес к этому направлению растениеводства подогревается в частности субсидированием процентной ставки по инвесткредитам. В рамках соглашения, подписанного между регионом и правительством РФ, таким предприятиям предоставляются серьезные преференции в части налогов, а также по возвращению затрат на строительство — одна пятая. В будущем году из федерального бюджета в край на тепличное направление ожидается поступление свыше одного миллиарда рублей.

Продолжая тему растениеводства, Владимир Ситников подчеркнул, что в сегодняшней ситуации очень важно продолжать диверсификацию агропроизводства, менять структуру посевных площадей, внедряя высокорентабельные культуры, востребованные рынком, которые будут давать совершенно иную экономику. С этим поможет справиться мелиорация. За последние годы край прибавил три с половиной тысячи гектаров орошаемых земель. Результаты говорят сами за себя: к примеру, в таких засушливый районах как Апанасенковский, Ипатовский на поливных участках получают неплохие урожаи кукурузы.

Также необходима определенная «перезагрузка» и по мясной корзине. В целом край обеспечивает себя мясом в объеме 180 процентов. Всё бы ничего, да только солидную долю занимает мясное птицеводство. Кстати, Ставрополье в последнее время уверенно наращивает экспорт курятины в страны ближнего зарубежья, а также Персидского залива. В то же время по говядине мы срабатываем пока на 43 процента от необходимой нормы, по молоку — 76 процентов.

В числе болевых точек отрасли глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников отметил недостаточность существующих мер господдержки по этому направлению, отсутствие транспортно-логистической инфраструктуры, другие проблемы. Сегодня крупные сельхозпредприятия производят лишь 25 процентов молочной реки региона, остальные 75 — личные подсобные и фермерские хозяйства. В новом году появится новый вид поддержки этой отрасли. Из краевого бюджета будет выделено дополнительно 114 млн рублей в виде грантов на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочного направления.

Среди приоритетов работы в новом году — новации в растениеводстве и животноводстве, спутниковый мониторинг, точное земледелие и другие. Все эти современные драйверы производства призваны вывести его на качественно новый уровень, подчеркнул глава регионального аграрного производства. По такому принципу работают многие крупные предприятия, в том числе и те, где реализованы крупные инвестиционные проекты. Таких в этом году десять. Всего в качестве инвестиционного портфеля в край привлечено 18 млрд рублей — в полтора раза больше прошлогоднего.

Не могли журналисты обойти стороной и резонансную в последнее время тему краевого закона об ограничении площади вновь образуемого земельного участка не менее 2,5 тысячи гектаров, подлившую масла внеочередным съездом фермеров и владельцев земельных долей. Сейчас идет формирование комиссии, призванной решать все возникающие вопросы, в состав которой войдут представители районных отделений фермерских ассоциаций, муниципалитетов, министерств сельского хозяйства и имущественных отношений. Комиссия будет мониторить ситуацию, рассказал аграрный министр, отрабатывать все поступающие проблемные и чрезвычайные сигналы. Первое ее заседание намечено на 15 января. По мнению же Владимира Ситникова, плюсы нового закона — в стимуле к сельскохозяйственной кооперации — не только фермерских предприятий, но и личных подсобных хозяйств.

http://www.stapravda.ru/20161222/v_2016_godu_agrarii_stavropolya_proizveli_produktsii_na_210_mill_99028.html