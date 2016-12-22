Ставропольские кадеты знают всё о воинском этикете
Накануне новогодних праздников в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова в одном из новых профильных классов Росгвардии подвели итоги курса «Основы воинского этикета».
С 1 сентября кадеты-ермоловцы упражнялись не только в аудиториях, но и возле памятников, на полигонах у шефов и даже за обеденным столом. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, на зачеты и лекции к ним приходили депутат краевой Думы, кавалер трех орденов Мужества Сергей Шевелев, офицеры Росгвардии ставропольского гарнизона и другие гости.
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова