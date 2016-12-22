Ставропольские кадеты знают всё о воинском этикете

Вежливые люди / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

Накануне новогодних праздников в Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова в одном из новых профильных классов Росгвардии подвели итоги курса «Основы воинского этикета».

С 1 сентября кадеты-ермоловцы упражнялись не только в аудиториях, но и возле памятников, на полигонах у шефов и даже за обеденным столом. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, на зачеты и лекции к ним приходили депутат краевой Думы, кавалер трех орденов Мужества Сергей Шевелев, офицеры Росгвардии ставропольского гарнизона и другие гости.

http://www.stapravda.ru/20161222/stavropolskie_kadety_znayut_vse_o_voinskom_etikete_99023.html