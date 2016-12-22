Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками

Приближающийся Новый год для ставропольских ЮИДовцев – хороший повод напомнить сверстникам о необходимости носить световозвращающие элементы. Ёлки в школах краевого центра юные инспекторы предложили украсить игрушками из светящейся бумаги. Их ребята сделали на уроках труда, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Ребячьи поделки появились не только в помещении, но и на школьных дворах и палисадниках, которые учащиеся стали называть «Новогодние аллеи безопасности».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/stavropolskie_elki_ukrasili_svetovozvraschayuschimi_igrushkami_99036.html