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22 декабря 2016 г.

Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками

Приближающийся Новый год для ставропольских ЮИДовцев – хороший повод напомнить сверстникам о необходимости носить световозвращающие элементы. Ёлки в школах краевого центра юные инспекторы предложили украсить игрушками из светящейся бумаги. Их ребята сделали на уроках труда, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Ребячьи поделки появились не только в помещении, но и на школьных дворах и палисадниках, которые учащиеся стали называть «Новогодние аллеи безопасности».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161222/stavropolskie_elki_ukrasili_svetovozvraschayuschimi_igrushkami_99036.html
Фотография к статье Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками
Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками
Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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