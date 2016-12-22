Приставы провели в Арзгирском районе акцию по проблеме алиментщиков

Судебные приставы Арзгирского района провели пропагандистские акции, направленные на привлечение общественности к проблеме невыплаты алиментов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, началось мероприятие с разоблачения самых отъявленных неплательщиков. Именно они получили листовки с позорной надписью «Здесь живет алиментщик», которые были расклеены на дверях их домов. Кроме того, приставы распространяли листовки с изображениями и краткой информацией о разыскиваемых должниках, а также размещали фото уклонистов на стендах. Люди с пониманием отнеслись к проведению данной акции и пообещали по возможности помочь судебным приставам.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161222/pristavy_proveli_v_arzgirskom_rayone_aktsiyu_po_probleme_aliment_99034.html