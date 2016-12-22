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Колдобины на зимней дороге / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

Откуда колдобины на зимней дороге, обсудили в Ставрополе

Вечная тема о качестве дорог обсуждалась 22 декабря на круглом столе, собранном по инициативе регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

В обсуждении приняли участие депутат Госдумы, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева и министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК Игорь Васильев, представители общественности, а также муниципалитетов, уличенных водителями в укладке асфальта в непогоду и при минусовой температуре. В начале декабря активисты ОНФ по итогам мониторинга сайта госзакупок обнаружили 12 тендеров на проведение дорожных работ в зимнее время на общую сумму 11 млн рублей.

Как пояснил И. Васильев, в Ипатово, где начали формирование тротуарного покрытия, работы прекратили, в Изобильненском и Андроповском районах дорожники не уличены «в криминале», ибо тендер касался замены дорожных знаков, что допустимо. На участке Ставрополь – Барсуковская проводилась разметка 15 ноября при плюс девяти градусах, что также укладывается в действующие нормативы. Окончание этих работ перенесено на апрель следующего года. В Курском районе заключен госконтракт о зимнем содержании дороги.

В Пятигорске, как было сказано, работы на зимней дороге не проводились. Однако, настаивали представители ОНФ, есть видеоматериал, подтверждающий, что укладка асфальта в снег все же имела место быть. Недоумевающим пояснили, что эти работы проводились вне рамок госконтракта, по инициативе подрядчика. Тем более что тендер, как было сказано, переходящий, до 15 апреля. То есть надо понимать, работы могут быть возобновлены именно в это время. На улице Тухачевского в Ставрополе начали работы, когда дождя еще не было, а когда небо «прохудилось», уже производились уплотнительные работы, что некатастрофично. Работы в мороз со снегом на трассе Нефтекумск – Буденновск полностью, как было сказано, на совести подрядчика, начавшего их в неподходящее время. Обличительная фотография укладки асфальтовых латок прямо в снег на проспекте Кулакова в краевом центре тоже не осталась без комментариев. Поступило предписание от ГИБДД о необходимости избавиться от глубоких ям, образовавшихся на проезжей части. Однако надо учитывать, как было сказано, здесь была использована технология холодного асфальта, который можно укладывать именно при минусовой температуре.

Оказалось, непростое это дело – неспециалисту в дорожном хозяйстве доказывать вроде бы очевидное. Если выражаться молодежным сленгом, «не пойму, в чем прикол». Все, выходит, правильно сделали. Как признался сам министр, новая технология не дает того качества, какого можно добиться обычным «горячим» способом, а стоимость в десять раз выше обычной. И разрабатывался метод специально для северных регионов, где большую часть года совсем не тепло. На нашем благодатном юге можно было бы и не торопиться, просто закрыть ямы песчано-гравийной смесью до весны, чтобы позже заделать старым дедовским способом, то есть с использованием разогретой асфальтобетонной смеси. Жаловались «ответчики» и на сложные погодные условия, и на перегруз, который испытывает дорожное полотно из-за увеличивающегося потока крупногабаритных грузовиков. Нерентабельным заказом для предприятия назвал директор ОАО «СУДР» Фарман Мирзаев зимнее содержание дорог, пообещав ящик коньяку тому, кто его от этого освободит. Деньги, которые назначены за эту работу контрактом, уже закончились, приходится освобождать краевой центр от снежных сугробов за свой счет.

Словом, тяжела судьба дорожника, особенно зимой. Однако правильно было бы не оправдания искать своим недоработкам, а выработать некий алгоритм взаимодействия структур, отвечающих за благополучие в дорожном хозяйстве. Не совсем понятно, почему не пригласили представителей ГИБДД, на которых в их отсутствие повесили всех собак. Они, мол, не спрашивая, какая погода, требуют устранить опасные для автомобилей колдобины немедленно, хотя известно, что переписка их с администрациями порой не умещается в самой толстой папке. Чему-чему, а жонглированию документами наши администраторы обучены. Не хватало и присутствия представителей Ространснадзора. Именно они могли бы поставить жирную точку в затянувшемся разговоре, когда каждый говорил о своих проблемах.

Все как бы работают, стараются, а вот взаимодействия с общественностью никак не получается в том виде, которая была бы к общей пользе, то есть способствовала сохранению и усовершенствованию нашей дорожной сети. По качеству дорожной инфраструктуры Ставрополье в десятке лучших регионов. Этого тоже со счетов нельзя списывать. Но ведь проблем-то еще вагон и малая тележка.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161222/otkuda_koldobiny_na_zimney_doroge_obsudili_v_stavropole_99052.html
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