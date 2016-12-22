На Ставрополье водитель и пассажир «Лады Ларгус» пострадали в ДТП, съехав в кювет

21 декабря около 17 часов около города Ставрополя произошло ДТП с пострадавшими. Водитель автомашины «Лада Ларгус», двигаясь по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ» (вблизи поселка Извещательный Шпаковского района) водитель легкового автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь со стороны города Невинномысска со стороны города Ставрополя, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет, где произошел наезд на препятствие в виде дерева. В результате удара произошло возгорание транспортного средства.

В ДТП пострадал водитель и пассажир, который с травмами различной степени тяжести были доставлены в 4-ую городскую больницу города Ставрополя. Обстоятельства ДТП выясняются.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/na_stavropole_voditel_i_passazhir_lady_largus_postradali_v_dtp_s_99019.html