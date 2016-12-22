На Ставрополье престиж и размер журналистской премии имени Лопатина возрастёт

Губернатор пообещал многократно увеличить размер премии им. Лопатина / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

О том, как должна развиваться информационная среда края, говорили 22 декабря на заключительном в этом году заседании совета главных редакторов при губернаторе края.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что власти и средства массовой информации могут по-разному друг к другу относиться, но при этом любить свой край и работать на его благо. И в погоне за рейтингами СМИ не должны забывать о том, какой силой обладает слово известного журналиста и уважаемого издания.

Глава края подчеркнул, что здоровая, обоснованная критика недоработок или злоупотреблений чиновников нужна и полезна. Свобода слова, по его словам, – ценность, не подлежащая сомнению, а «цензурирование никогда у нас в стране ни к чему хорошему не приводило».

Осторожность же в подаче информации нужна прежде всего в тех случаях, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях, резонансных преступлениях, заявила в своем докладе член правления Союза журналистов Ставрополья профессор Ольга Лепилкина. О форс-мажорах люди узнают в первую очередь из СМИ. От того, как будет подана эта информация, насколько объективно, во многом зависит, как общество справится с проблемой. Согласно исследованиям ученых, нынешняя ситуация нагнетания негатива в погоне за рейтингом и стремление первым подать новость, пусть даже непроверенную, привели к тому, что две трети опрошенных не верят тому, что сообщается в СМИ. При этом потребность знать всю правду у аудитории есть.

Начальник управления по информационной политике аппарата правительства края Вячеслав Мелешихин в своем выступлении заметил, что Ставропольскому краю не хватает информационного продвижения, подачи позитивной информации о регионе, которой на самом деле немало, трансляции ее на федеральный уровень. Для того чтобы «продвигать» бренд Ставрополья, по его мнению, необходимо объединение информационного пространства и добрая воля руководителей СМИ, которые будут совместно наполнять его позитивным контентом. Ведь сегодня 4 из 5 «верхних» новостей о крае, которые выдает Интернет, – это сплошной негатив.

От руководителей СМИ поступило предложение о том, чтобы такие новости в виде коротких информационных сообщений формировались по фактам в стенах правительства и оперативно передавались в газеты, на радио и телевидение, где журналисты будут работать с текстом, сопровождая комментариями экспертов, потому что плохие новости распространяются быстро, за ними не надо гоняться, а вот хорошие часто просто упускаются из вида.

В заключение заседания председатель регионального Союза журналистов, главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын рассказал коллегам о действующих профессиональных журналистских конкурсах, старейшим из которых в крае является конкурс имени Германа Лопатина. Конкурс, к слову, в 2018 году отметит свой 50-летний юбилей. Правильно было бы, чтобы это событие имело больший общественный резонанс, несмотря на скромные призовые суммы для победителей.

Губернатор Владимир Владимиров выступил с инициативой поддержать главный журналистский конкурс и пообещал найти возможность многократно увеличить премию за победу.

http://www.stapravda.ru/20161222/na_stavropole_prestizh_i_razmer_zhurnalistskoy_premii_imeni_lopa_99051.html