Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега

В среду вечером министерство сельского хозяйства СК вышло на субботник по расчистке улиц от снега, сообщили в пресс-службе ведомства. В последние дни выпавшие с лихвой осадки доставили немало неудобств как водителям, так и пешеходам. В краевом центре задействована вся снегоуборочная техника, однако, этого оказалось не достаточно. «Мы живем в самом благоустроенном городе России, дело чести для каждого жителя Ставрополя сохранить это почетное звание, – заметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников. – Я считаю правильным откликнуться на призыв главы администрации города Андрея Джатдоева и выйти на улицу, чтобы убрать прилегающую территорию к дому или работе, ведь это наш общий дом». Работники регионального аграрного ведомства, а также подведомственных ему организаций — Ставропольского информационно-консультационного сельскохозяйственного центра, племенного центра расчистили от снега и наледи тротуары на пересечении улиц Артема и Мира, прилегающие места для парковки, а также внутренний двор ведомства.

http://www.stapravda.ru/20161222/minselkhoz_stavropolya_vyshel_na_subbotnik_po_raschistke_ulits_o_99022.html