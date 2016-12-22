В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
22 декабря 2016 г.

Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега

Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега

В среду вечером министерство сельского хозяйства СК вышло на субботник по расчистке улиц от снега, сообщили в пресс-службе ведомства. В последние дни выпавшие с лихвой осадки доставили немало неудобств как водителям, так и пешеходам. В краевом центре задействована вся снегоуборочная техника, однако, этого оказалось не достаточно. «Мы живем в самом благоустроенном городе России, дело чести для каждого жителя Ставрополя сохранить это почетное звание, – заметил министр сельского хозяйства Владимир Ситников. – Я считаю правильным откликнуться на призыв главы администрации города Андрея Джатдоева и выйти на улицу, чтобы убрать прилегающую территорию к дому или работе, ведь это наш общий дом». Работники регионального аграрного ведомства, а также подведомственных ему организаций — Ставропольского информационно-консультационного сельскохозяйственного центра, племенного центра расчистили от снега и наледи тротуары на пересечении улиц Артема и Мира, прилегающие места для парковки, а также внутренний двор ведомства.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161222/minselkhoz_stavropolya_vyshel_na_subbotnik_po_raschistke_ulits_o_99022.html
Фотография к статье Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега
Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега
Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Общество
Юнармейцы Поста №1 Невинномысска приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»
Минсельхоз Ставрополья вышел на субботник по расчистке улиц от снега
Губернаторские ёлки пройдут в трех городах Ставропольского края
Ставрополь принял участие в съёмках новогоднего клипа к «Ёлкам 5»
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
Правительство Ставропольского края (ПСК)
В 2016 году аграрии Ставрополья произвели продукции на 210 миллиардов рублей
Инвестиционную программу министерства ЖКХ правительство Ставрополья отправило на доработку
Агроминистр Ставрополья Владимир Ситников подвел итоги 2016 года на брифинге
Министр ЖКХ Марченко: программа капремонта на Ставрополье не провалена
Комиссию по решению земельных вопросов создадут на Ставрополье
Ставрополь
В Ставрополе прошла торгово-закупочная сессия
Ставропольские кадеты знают всё о воинском этикете
Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками
Бизнесмен, убийца, бандит Имали Надуев осужден заочно на 25 лет
В Ставрополе показали женщин Кавказа: красивых, гордых, величественных

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!