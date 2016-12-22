«МегаФон» в 2017 году продолжит на Ставрополье строительство сетей 4G

«МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сети «четвертого поколения» (LTE) в Минеральных Водах.

По словам директора Ставропольского отделения Кавказского филиала «МегаФон» Людмилы Высочиной, оператору удалось «покрыть» город примерно на 90 процентов, а скорости передачи данных в новой сети могут достигать 50 Мбит/с. Причем принципиально важно для компании было предоставить услуги 4G на территории международного аэропорта федерального значения Минеральные Воды, который остается основным транспортным узлом для регионов Северного Кавказа, ежегодно пропуская пассажиропоток примерно в два миллиона человек.

Минеральные Воды стали уже девятым городом на Ставрополье, где абонентам «МегаФона» доступны услуги 4G, уточнила Л. Высочина. Сеть 4G «МегаФона» уже успешно работает в Ставрополе, Михайловске, Татарке, Демино, Верхнерусском, Пятигорске, Иноземцево и Кисловодске. И в 2017 году «география» должна существенно расшириться. Как прозвучало на пресс-конференции, специалисты оператора приступили к подготовке строительства 4G-сети в Невинномысске, Ессентуках, Железноводске, Георгиевске, Буденновске, а также в станицах Ессентукская и Незлобная, селах Ивановское и Краснокумское.

Рост потребляемого абонентами трафика в тех городах, где уже запущена технология LTE, впечатляет. За текущий год, сообщила Л. Высочина, «МегаФон» удвоил число пользователей 4G-интернета в крае по сравнению с результатами 2015 года. «А расширение географии сети LTE активно стимулирует рост потребления интернет-трафика: с января 2016 года в ставропольской сети 4G абоненты «МегаФона» сгенерировали рекордный объём информации – более 2 петабайт, что в разы превышает показатели многих регионов СКФО», – сказала Л. Высочина.

Также за 2016 год удалось существенно улучшить действующее покрытие 2G и 3G, причем оператор закрыл несколько «белых пятен» в небольших поселениях, добавила Людмила Высочина. На территории Ставрополья был запущен целый ряд базовых станций 2G и 3G. В частности, среди малых населенных пунктов, где заработали новые 3G-станции «МегаФона» были названы поселки Затеречный и Иноземцево, станицы Незлобная и Лысогорская, села Ивановское, Краснокумское, Новоблагодарное, Привольное, Побегайловка, Кочубеевское, Безопасное.

Безусловно, не остается в стороне и вопрос дальнейшего улучшения сервиса. Оператор делает ставку на повышение качества голоса при аудио-звонках и увеличение скорости мобильного интернета. Как прозвучало, продолжится оптимизация тарифов – есть задача сделать услуги связи еще доступней.

Л. Высочина также заверила, что связисты готовы к предстоящим нагрузкам, и в праздничные дни связь «МегаФона» будет работать без перебоев – специалисты уже провели все необходимые работы по повышению надежности сетей.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/megafon_v_2017_godu_prodolzhit_na_stavropole_stroitelstvo_setey__99030.html