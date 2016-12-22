Год кино в Ставрополе провожают концертом Ольги Кабо и Нины Шацкой

В Ставрополе прошел концерт, посвященный закрытию Года кино. На сцене Ставропольской краевой филармонии выступили артистка России Ольга Кабо и исполнительница романсов Нина Шацкая. Они рассказали зрителям о своем творчестве, пели романсы, читали стихи классиков. Две прекрасные талантливые женщины создали в зрительном зале душевную атмосферу, подарили ставропольцам часы незабываемых эмоций.

http://www.stapravda.ru/20161222/god_kino_v_stavropole_provozhayut_kontsertom_olgi_kabo_i_niny_sh_99044.html