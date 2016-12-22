Энергетиков Ставрополья депутаты поздравили с профессиональным праздником

От имени депутатов Думы края ее председатель Геннадий Ягубов поздравил энергетиков с их профессиональным праздником.

«Возможно, что День энергетика неслучайно совпадает с днем зимнего солнцестояния – самым коротким днем в году. Для вас это непростая пора, своеобразное испытание на прочность, – отмечает он. – Энергетический комплекс является основой успешного социально-экономического развития нашего края. От его функционирования напрямую зависит работа промышленных предприятий, транспорта, связи, аграрного сектора, социальной сферы, и, конечно же, домашний комфорт и уют миллионов жителей Ставрополья. Сегодня перед вами стоят масштабные задачи, среди которых продолжение реконструкции и модернизации производственных мощностей и сетевого хозяйства, внедрение передовых энергосберегающих технологий.

Желаю вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161222/energetikov_stavropolya_deputaty_pozdravili_s_professionalnym_pr_99047.html