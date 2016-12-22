В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
22 декабря 2016 г.

Двоих бывших инспекторов ГИБДД в Пятигорске судят за взятку в 150 тысяч рублей

Взятка

Перед судом предстанут бывшие инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску. Они обвиняются в получении взятки. 14 октября 2015 они остановили автомобиль под управлением одного из горожан. Инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, он ответил отказом. Тогда сотрудники полиции потребовали от мужчины передать им 150 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и возврат ему транспортного средства. Мужчина сказал, что такой суммы сейчас у него нет, сотрудники ДПС предложили ему передать деньги через несколько часов. При получении взятки в сумме 150 тысяч рублей инспекторы были задержаны сотрудниками УФСБ России по краю, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161222/dvoikh_byvshikh_inspektorov_gibdd_v_pyatigorske_sudyat_za_vzyatk_99026.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Право и закон
В Ессентуках задержан мошенник, предлагавший за деньги устроиться на муниципальную службу
Приставы провели в Арзгирском районе акцию по проблеме алиментщиков
Бизнесмен, убийца, бандит Имали Надуев осужден заочно на 25 лет
Двоих бывших инспекторов ГИБДД в Пятигорске судят за взятку в 150 тысяч рублей
В Ставрополе пресечена деятельность организаторов азартных игр
Пятигорск
О защите культурного наследия говорили на совещании в Пятигорске
Конкурс новогоднего дизайна проходит в Пятигорске
300 тысяч рублей требовал шантажист за нераспространение интимных фото пятигорчанки
В Пятигорске раскрыта серия краж из автомобилей
Итоги Года кино подвели в министерстве культуры Ставрополья

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!