Двоих бывших инспекторов ГИБДД в Пятигорске судят за взятку в 150 тысяч рублей

Перед судом предстанут бывшие инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску. Они обвиняются в получении взятки. 14 октября 2015 они остановили автомобиль под управлением одного из горожан. Инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, он ответил отказом. Тогда сотрудники полиции потребовали от мужчины передать им 150 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и возврат ему транспортного средства. Мужчина сказал, что такой суммы сейчас у него нет, сотрудники ДПС предложили ему передать деньги через несколько часов. При получении взятки в сумме 150 тысяч рублей инспекторы были задержаны сотрудниками УФСБ России по краю, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/dvoikh_byvshikh_inspektorov_gibdd_v_pyatigorske_sudyat_za_vzyatk_99026.html