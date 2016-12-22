Два гражданина Узбекистана погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

19 декабря в хозяйственной постройке одного из домовладений Лермонтове владелец нашел тела 52-летнего и 27-летнего граждан Республики Узбекистан, которые вели на участке строительные работы. Выяснилось, что, закончив работу, строители зажгли газовое оборудование в хозпостройке и легли там спать. Оба умерли, как показала экспертиза, в результате отравления угарным газом, отметили в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/dva_grazhdanina_uzbekistana_pogibli_ot_otravleniya_ugarnym_gazom_99040.html