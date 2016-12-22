«Дорожные карты» для привлечения инвестиций разрабатываются на Ставрополье

В борьбе за инвестиции / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

В краевом правительстве обсудили внедрение «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата региона.

В расширенном заседании рабочей группы по этому вопросу принял участие губернатор Владимир Владимиров, члены кабинета министров, руководители муниципалитетов, представители экспертного и бизнес-сообщества. Между регионами ведется сегодня серьезная борьба за инвестиции, и Ставрополье является конкурентоспособным ее участником. Губернатор напомнил, что для улучшения инвестиционного климата в крае, в частности, продлены налоговые каникулы для вновь открывающихся малых и средних предприятий производственного профиля, развиваются региональные парки, реализуются другие меры поддержки бизнеса.

Органам власти предстоит сформировать рабочие группы по целевым направлениям. Так, например, министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта сформирует рабочую группу по созданию модели получения разрешения на строительство. Министерство ЖКХ проработает вопросы подключения к инфраструктуре и коммунальным сетям. Минпром займется вопросами технологического присоединения к электросетям. На министерство экономики возложены внедрение системы мер по стимулированию развития предпринимательства и тесная работа с инвесторами.

http://www.stapravda.ru/20161222/dorozhnye_karty_dlya_privlecheniya_investitsiy_razrabatyvayutsya_99054.html