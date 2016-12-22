23 декабря на Ставрополье ожидается туман и гололедица
Госавтоинспекция Ставрополья сообщает: на дорогах края обстановка остается неблагоприятной. Снегопад, гололедица, туман и минусовая температура создают препятствия в передвижении транспортных средств. В предыдущие дни значительная часть автоаварий произошла из-за неправильно выбранной скорости: водители не смогли справиться с управлением.
Руководство Госавтоинспекции края просит всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, подчеркнули в отделе БДД УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Фото пресс-службы ПАСС СК