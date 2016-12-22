23 декабря на Ставрополье ожидается туман и гололедица

Госавтоинспекция Ставрополья сообщает: на дорогах края обстановка остается неблагоприятной. Снегопад, гололедица, туман и минусовая температура создают препятствия в передвижении транспортных средств. В предыдущие дни значительная часть автоаварий произошла из-за неправильно выбранной скорости: водители не смогли справиться с управлением.

Руководство Госавтоинспекции края просит всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, подчеркнули в отделе БДД УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161222/23_dekabrya_na_stavropole_ozhidaetsya_tuman_i_gololeditsa_99050.html