Взятку в 2 миллиона пытались дать сотруднику УФСБ двое ставропольчан

Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в даче взятки. В ноябре двое мужчин передали сотруднику УФСБ России по краю два миллиона рублей. Деньги предназначались за незаконный возврат не маркированной акцизными марками РФ и изъятой партии табачной продукции иностранного производства. Это результат совместных действий следователей краевого управления СКР, подчеркнули здесь, и сотрудников органов безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/vzyatku_v_2_milliona_pytalis_dat_sotrudniku_ufsb_dvoe_stavropolc_99006.html