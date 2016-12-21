Фотография к статье Взятку в 2 миллиона пытались дать сотруднику УФСБ двое ставропольчан
Взятка
Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в даче взятки. В ноябре двое мужчин передали сотруднику УФСБ России по краю два миллиона рублей. Деньги предназначались за незаконный возврат не маркированной акцизными марками РФ и изъятой партии табачной продукции иностранного производства. Это результат совместных действий следователей краевого управления СКР, подчеркнули здесь, и сотрудников органов безопасности.