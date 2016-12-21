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21 декабря 2016 г.

Взятку в 2 миллиона пытались дать сотруднику УФСБ двое ставропольчан

Взятка

Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в даче взятки. В ноябре двое мужчин передали сотруднику УФСБ России по краю два миллиона  рублей. Деньги предназначались за незаконный возврат не маркированной акцизными марками РФ и изъятой партии табачной продукции иностранного производства. Это результат совместных действий следователей краевого управления СКР, подчеркнули здесь, и сотрудников органов безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/vzyatku_v_2_milliona_pytalis_dat_sotrudniku_ufsb_dvoe_stavropolc_99006.html
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