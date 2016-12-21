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21 декабря 2016 г.
На призы заслуженного тренера / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

В Ставрополе провели легкоатлетическое первенство на призы Сергея Халатяна

В динамовском легкоатлетическом манеже столицы края завершилось традиционное первенство Ставропольской региональной организации общества «Динамо» на призы заслуженного тренера России Сергея Халатяна, собравшее около 200 участников. Были определены лучшие бегуны края в коротком спринте – беге на 60 метров.

Первое место среди мужчин занял Аслан Батчаев (тренер С. Халатян), второе – Виктор Хавренко (В. Лобойко), оба спортсмена из Ставрополя, а минераловодец Андрей Гончаров стал третьим (воспитанник С. Таранцова). У женщин все призеры были из краевого центра. Первой финишировала Юлия Довженко (тренер А. Власов), второй – Софья Лунева (В. Ткачев), а третьей – еще одна подопечная А. Власова – Елизавета Шабалкина.

Среди юниоров первым был также воспитанник С. Халатяна ставрополец Степан Сенчук, вторым – Даниил Панченко (С. Просандеев) из Георгиевска и третьим – Игорь Солоткин (С. Халатян) из столицы края. У юниорок все призеры были из Ставрополя. Первой прибежала к финишу Елена Лобойко (В. Лобойко), второй была Анастасия Бабенко (А. Власов) и третьей – Юлия Каплаухова (Т. Кувалдина).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropole_proveli_legkoatleticheskoe_pervenstvo_na_prizy_serg_98964.html
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