В Ставрополе прошли стрелковые состязания среди младших школьников

Ставропольский краевой спортивно-стрелковый клуб РО ДОСААФ России провел стрелковые состязания для младших школьников. 80 юных спортсменов из школ № 7 и 26, кадетской школы имени генерала А. Ермолова и города Михайловска вышли на огневой рубеж.

Как сообщил начальник пресс-бюро кадетки Игорь Погосов, из трехлинейки Мосина, винтовки-ветерана, лучше всех отстрелялся Руслан Мельниченко (80 очков из 100 возможных), ученик четвертого класса ставропольской «кадетки».

http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropole_proshli_strelkovye_sostyazaniya_sredi_mladshikh_shk_98992.html