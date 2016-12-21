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21 декабря 2016 г.

В Ставрополе прошли стрелковые состязания среди младших школьников

В Ставрополе прошли стрелковые состязания среди младших школьников

Ставропольский краевой спортивно-стрелковый клуб РО ДОСААФ России провел стрелковые состязания для младших школьников. 80 юных спортсменов из школ № 7 и 26, кадетской школы имени генерала А. Ермолова и города Михайловска вышли на огневой рубеж.

Как сообщил начальник пресс-бюро кадетки Игорь Погосов, из трехлинейки Мосина, винтовки-ветерана, лучше всех отстрелялся Руслан Мельниченко (80 очков из 100 возможных), ученик четвертого класса ставропольской «кадетки».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropole_proshli_strelkovye_sostyazaniya_sredi_mladshikh_shk_98992.html
Фотография к статье В Ставрополе прошли стрелковые состязания среди младших школьников
В Ставрополе прошли стрелковые состязания среди младших школьников
В Ставрополе прошли стрелковые состязания среди младших школьников
Фото предоставлено пресс-бюро школы им. генерала Ермолова
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