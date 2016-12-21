В Ставрополе пресечена деятельность организаторов азартных игр

Возбуждено уголовного дела в отношении пятерых жителей краевого центра. Они подозреваются в незаконной организации азартных игр. В августе злоумышленники приобрели игровое оборудование и в одном из домов Ставрополя организовали проведение азартных игр. Преступная деятельность был пресечена в результате комплекса мероприятий, которые инициировали сотрудники правоохранительных органов, отметили в пресс-службе каревого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropole_presechena_deyatelnost_organizatorov_azartnykh_igr_99009.html