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21 декабря 2016 г.

В Ставрополе пресечена деятельность организаторов азартных игр

Возбуждено уголовного дела в отношении пятерых жителей краевого центра. Они подозреваются в незаконной организации азартных игр. В августе злоумышленники приобрели игровое оборудование и в одном из домов Ставрополя организовали проведение азартных игр. Преступная деятельность был пресечена в результате комплекса мероприятий, которые инициировали сотрудники правоохранительных органов, отметили в пресс-службе каревого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropole_presechena_deyatelnost_organizatorov_azartnykh_igr_99009.html
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