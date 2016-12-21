В Ставрополе подвели итоги акции «Читающая армия правнуков Победы»

В краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева подведены итоги региональной акции «Читающая армия правнуков Победы». За 2016 год акция прошла в 34 муниципальных районах и городских округах края. Эстафеты громких чтений художественных произведений о Великой Отечественной войне охватили около 100 тысяч детей и подростков. На закрытии проекта в Ставропольском президентском кадетском училище присутствовали почетные гости – ветераны войны. Здесь была представлена выставка творческих работ учителей технологии Ставропольской гимназии № 25 В. Гуламова и В. Кирьянова «Резцом и пером». Заместитель руководителя городского экоцентра им. В. Гниловского М. Лец прочитала а и фронтовые стихи своего деда. Школьники также читали стихи и исполняли песни о войне. заключение встречи в режиме телемоста эстафета акции была передана Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотеке им. С.П. Никулина.

http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropole_podveli_itogi_aktsii_chitayuschaya_armiya_pravnukov_98989.html