В Ставрополь пришла снежная зима: коммунальщики работают в усиленном режиме
Ставрополь буквально завалило снегом! Этот факт, безусловно, добавляет праздничного настроения. Однако, чтобы красивое явление природы не доставляло много хлопот людям, а лишь радовало их, в круглосуточном режиме на улицах города работают более сотни единиц снегоуборочной техники и более двухсот дорожных рабочих и дворников.
Администрация города убедительно просит водителей не оставлять свои автомобили на обочинах в ночное время суток, поскольку это затрудняет работу коммунальных служб и провоцирует образование дорожных пробок днем.