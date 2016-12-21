В Ставрополь пришла снежная зима: коммунальщики работают в усиленном режиме

Ставрополь буквально завалило снегом! Этот факт, безусловно, добавляет праздничного настроения. Однако, чтобы красивое явление природы не доставляло много хлопот людям, а лишь радовало их, в круглосуточном режиме на улицах города работают более сотни единиц снегоуборочной техники и более двухсот дорожных рабочих и дворников.

Администрация города убедительно просит водителей не оставлять свои автомобили на обочинах в ночное время суток, поскольку это затрудняет работу коммунальных служб и провоцирует образование дорожных пробок днем.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/v_stavropol_prishla_snezhnaya_zima_kommunalschiki_rabotayut_v_us_98994.html