Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
21 декабря 2016 г.

В Невинномысске семейная ссора переросла в поножовщину

В Невинномысске в городскую больницу был госпитализирован мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Как выяснили сотрудники угрозыска, едва не лишила жизни гражданина его же жена. Поссорившись с супругом и исчерпав все аргументы, она попросту ударила благоверного ножом.

Жизнь раненому горожанину врачи спасли, а вот женщина теперь будет отвечать за содеянное по закону. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161221/v_nevinnomysske_semeynaya_ssora_pererosla_v_ponozhovschinu_99008.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Происшествия
Двое рабочих украли из ремонтируемой квартиры в Кисловодске 150 тысяч рублей и элитный алкоголь
Двух людей из горящей машины спас сотрудник Росгвардии со стажерами
В Невинномысске семейная ссора переросла в поножовщину
Двухлетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Изобильненском районе
Наркотики в зубной пасте и телефоны пытались передать осужденным в ставропольской колонии
Невинномысск
В Невинномысске рассмотрели приоритеты городской системы здравоохранения
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
Телефонная мошенница выудила у пенсионера из Невинномысска 40 тысяч рублей
Житель Невинномысска обчистил чужую карту с помощью найденного телефона
В Невинномысске водитель «Приоры» сбил пешехода на «зебре»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!