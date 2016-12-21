В Невинномысске семейная ссора переросла в поножовщину

В Невинномысске в городскую больницу был госпитализирован мужчина с проникающим ранением грудной клетки. Как выяснили сотрудники угрозыска, едва не лишила жизни гражданина его же жена. Поссорившись с супругом и исчерпав все аргументы, она попросту ударила благоверного ножом.

Жизнь раненому горожанину врачи спасли, а вот женщина теперь будет отвечать за содеянное по закону. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161221/v_nevinnomysske_semeynaya_ssora_pererosla_v_ponozhovschinu_99008.html