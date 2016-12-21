Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
21 декабря 2016 г.

В Невинномысске рассмотрели приоритеты городской системы здравоохранения

В Невинномысске министр здравоохранения Ставропольского края В.Мажаров и глава города М. Миненков встретились с представителями медицинского сообщества. В. Мажаров рассказал о первоочередных задачах здравоохранения города, решение которых требует внимания исполнительной и представительной властей Невинномысска. Это ремонт и модернизация лечебных учреждений, привлечение специалистов, создание в городе реабилитационного центра и т.д.

Шла речь в ходе заинтересованного разговора и о возможностях, которые дает портал госуслуг применительно к медицинской отрасли. Так, М. Миненков призвал медиков самим активно пользоваться порталом госуслуг, а также продвигать среди населения те сервисы, которые уже доступны невинномысцам в сфере здравоохранения. Это, например, запись на прием к специалистам. А в перспективе на портале появится личный кабинет пациента под названием «Мое здоровье»: с его помощью можно будет прикрепиться к поликлинике, записаться к врачу на прием, вызвать врача на дом и т.д.

В прошедшей встрече, как сообщили в администрации Невинномысска, приняли участие не только руководители медицинских учреждений города, но и ветераны здравоохранения.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161221/v_nevinnomysske_rassmotreli_prioritety_gorodskoy_sistemy_zdravoo_99017.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Здоровье
В Невинномысске рассмотрели приоритеты городской системы здравоохранения
Новый физиотерапевтический кабинет открыли в поселке Тоннельном
В период гриппа и простуды специалисты просят ставропольцев быть внимательными к здоровью
Ремонт исторического здания больницы в Благодарном начнут в 2017 году
В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна
Невинномысск
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
В Невинномысске семейная ссора переросла в поножовщину
Телефонная мошенница выудила у пенсионера из Невинномысска 40 тысяч рублей
Житель Невинномысска обчистил чужую карту с помощью найденного телефона
В Невинномысске водитель «Приоры» сбил пешехода на «зебре»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!