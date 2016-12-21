В Невинномысске рассмотрели приоритеты городской системы здравоохранения

В Невинномысске министр здравоохранения Ставропольского края В.Мажаров и глава города М. Миненков встретились с представителями медицинского сообщества. В. Мажаров рассказал о первоочередных задачах здравоохранения города, решение которых требует внимания исполнительной и представительной властей Невинномысска. Это ремонт и модернизация лечебных учреждений, привлечение специалистов, создание в городе реабилитационного центра и т.д.

Шла речь в ходе заинтересованного разговора и о возможностях, которые дает портал госуслуг применительно к медицинской отрасли. Так, М. Миненков призвал медиков самим активно пользоваться порталом госуслуг, а также продвигать среди населения те сервисы, которые уже доступны невинномысцам в сфере здравоохранения. Это, например, запись на прием к специалистам. А в перспективе на портале появится личный кабинет пациента под названием «Мое здоровье»: с его помощью можно будет прикрепиться к поликлинике, записаться к врачу на прием, вызвать врача на дом и т.д.

В прошедшей встрече, как сообщили в администрации Невинномысска, приняли участие не только руководители медицинских учреждений города, но и ветераны здравоохранения.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161221/v_nevinnomysske_rassmotreli_prioritety_gorodskoy_sistemy_zdravoo_99017.html