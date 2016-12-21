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21 декабря 2016 г.

В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома

В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома

В преддверии наступающего Нового года ребят из специальной (коррекционной) школы-интерната № 23 Невинномысска поздравили Ставропольский казачий Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Впервые Ставропольский казачий Дед Мороз отправился нести праздник во все уголки края. Такое право он получил от Российского Деда Мороза из Великого Устюга.

В Невинномысске новогоднего волшебника встречали веселая детвора и педагоги, а также представитель местной власти: заместитель главы администрации города Т. Олешкевич. Казачьего Деда Мороза сопровождали казак с казачкой, скоморохи и «медведь».

Вместе с детьми под знакомые всем волшебные слова: «Раз, два, три! Ёлочка, гори!» гости зажгли праздничные огни на елке. Затем все пели, танцевали и водили хороводы вокруг зеленой красавицы.

Как сообщили в мэрии Невинномысска, сказочный персонаж, конечно же, приехал в школу-интернат не с пустыми руками: мальчишки и девчонки получили новогодние подарки.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161221/v_nevinnomysske_ded_moroz_vruchil_podarki_vospitannikam_detdoma_99011.html
Фотография к статье В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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