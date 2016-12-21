В «Гармонии» стартовали продажи таунхаусов с мебелью и авторским дизайном

Строительная группа «Третий Рим» стала одним из первых застройщиков Ставропольского края, представивших принципиально новую для рынка недвижимости концепцию жилья: «Заходи и живи».

Смысл данной концепции заключается в том, что покупателям предлагаются квартиры и дома в жилом районе «Гармония» в предместьях Ставрополя не только с финишной отделкой, но и с мебелью, а также дизайнерским текстилем. Наибольшим спросом из всех видов жилья в формате «Заходи и живи» пользуются квартиры и таунхаусы.

Почти год продаж показал, что покупатели предпочитают приобретать полностью готовое жилье, что позволяет значительно сэкономить время и деньги. Благодаря оптовой закупке отделочных материалов и мебели, а также собственному производству плитки и бордюров, Строительная группа «Третий Рим» предлагает своии клиентам жилье с благоустройством по доступным ценам.

В связи с тем, что большинство предпочитает персональный подход к дизайну интерьера и отделке, Строительная группа «Третий Рим» предлагает большой выбор вариантов. Работает над созданием индивидуального интерьера дизайнерская группа компании.

Недавно застройщик объявил о старте продаж первых таунхаусов с мебелью и авторским дизайном в жилом районе «Гармония». На сегодняшний день можно приобрести таунхаусы в классическом и в скандинавском стилях. Эти дома выступают бесспорной альтернативой трехкомнатной квартире в Ставрополе. В таунхаусах имеется все для комфортного проживания, в том числе элементы декора: дизайнерские шторы, занавеси, и покрывала, а также подушки на мягкой мебели.

Первый таунхаус с мебелью и авторским дизайном нашел своего владельца в течение трех дней со дня старта продаж. Приобрести таунхаус в жилом районе «Гармония» можно по цене от 2 млн 200 тысяч рублей*. Кроме того, покупатели могут заказать дом, оформленный в соответствии со своими предпочтениями. Строительная группа «Третий Рим» предлагает несколько вариантов дизайна интерьера с текстилем и мебелью, а клиент уже может внести свои доработки в проект.

*г.Михайловск. Цена действительна с 01.11.2016 по 31.11.2016 г. Собственник ИП Захарченко Н.М. Объект достроен, собственник ИП Захарченко Н.М., запись ЕГРП кадастровый номер: 26:11:020501:4469 13.09.2016, запись ЕГРП гос.рег: 26-26/033-26/033/203/2016-6521/1 от 13.09.2016 г. Свидетельство № 619376 от 29.03.2016 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере специальных цен, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону (8652) 99-10-10. Количество предложений ограничено. Строительство жилья завершено.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161221/v_garmonii_startovali_prodazhi_taunkhausov_s_mebelyu_i_avtorskim_98997.html