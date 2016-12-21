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21 декабря 2016 г.
Куда уходит земля / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

В 2017 году на Ставрополье перезаключат 30% договоров аренды сельхозучастков

В последние дни, особенно в крестьянско-фермерской среде, широко обсуждается ставший резонансным краевой закон об увеличении минимального размера выдела земли до 2500 га, а также процесс переоформления договоров аренды сельхозучастков, что затрагивает кровные интересы дольщиков.

Напомним, в частной собственности на Ставрополье находится 4,3 миллиона гектаров. Это земли сельскохозяйственного назначения, распределенные в период земельной реформы. В федеральной собственности в крае зарегистрировано 264 тысячи гектаров, в краевой и муниципальной – 161 тысяча и 56 тысяч гектаров соответственно. В ближайшее время ожидается активизация процесса перезаключения договоров аренды земельных участков, которые находятся в долевой собственности. В нынешнем году эта работа коснулась как минимум восьми процентов договоров, в следующем предстоит перезаключить 25 – 30, в 2018-м – более пятнадцати, в 2019-м – двенадцати процентов договоров. Оставшиеся будут переоформляться позже, поскольку подписаны на длительный срок – от пятнадцати до двадцати лет.

Всего на Ставрополье 6,6 миллиона гектаров земель сельхозназначения. В среднем по региону размер пая составляет десять гектаров. Правда, по каждому району он может варьироваться. Например, в Предгорном есть доли по три гектара, в Левокумском – 38. За десять лет процедура переоформления договоров аренды несколько раз менялась.

– Убежден, что аренда сельскохозяйственных земель должна быть долгосрочной и составлять не менее пяти-десяти лет с учетом климатической зоны края, – говорит первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. – Собственники земельных долей, заключившие краткосрочные договоры, рискуют остаться без оплаты, поскольку недобросовестный арендатор, как показывает практика, сворачивает свою деятельность на земельном участке сразу после сбора урожая и разрывает контакты с арендодателями.

Дабы предотвратить отток земли, которая значится в договорах, арендаторам сегодня необходимо пересмотреть систему своих взаимоотношений с пайщиками, убежден первый зампред регионального правительства. В частности, прекратить практику затягивания платы за паи. Нельзя отдавать пайщику зерно худшего качества или в меньшем объеме, чем было официально оговорено. Нужно оперативно решать вопросы компенсации пайщикам земельного налога, если это предусмотрено договором. Другими словами, надо видеть в арендодателе равноправную сторону и не навязывать ему свою волю.

В этом году площадь земель, находящихся в коллективно-долевой собственности, но перешедших от сельскохозяйственных организаций края фермерам, составила около 28 тысяч гектаров.

Региональные аграрные эксперты уже подсчитали возможные экономические минусы от такой «ротации». Если в коллективных агропредприятиях валовой сбор сельскохозяйственных культур с данной площади при средней урожайности 40,8 центнера с гектара составляет 114 тысяч тонн, то в фермерских хозяйствах, где на круг (согласно официальной отчетности) берут 31,2 центнера, каравай выходит около 87 тысяч тонн. В итоге недобор зерна как минимум 26 тысяч тонн. Коллективные хозяйства при таком раскладе в качестве налога уплачивает 109 миллионов рублей, фермер – всего лишь около 17 миллионов. Таким образом, краевой бюджет за счет таких «ножниц», по предварительным подсчетам, недополучит 92 миллиона рублей. Еще нагляднее такую математику можно отследить по сумме налога из расчета на один гектар. В сельхозорганизации она составляет 3,9 тысячи рублей, в фермерском хозяйстве – всего шестьсот.

Кроме того, по информации Николая Великданя, на сегодняшний день свыше 35 тысяч гектаров, находящихся в коллективно-долевой собственности, ушли на сторону, в пользу новых хозяев. Немало и участков, где не определились арендаторы из-за различных споров, в том числе и в судах.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161221/v_2017_godu_na_stavropole_perezaklyuchat_30_dogovorov_arendy_sel_98982.html
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