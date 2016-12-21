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21 декабря 2016 г.

Телефонная мошенница выудила у пенсионера из Невинномысска 40 тысяч рублей

О телефонных мошенниках, выманивающих средства добропорядочных граждан, сегодня слышали, казалось бы, и стар и млад. Однако это не мешает злоумышленникам по-прежнему обманывать обывателей. Очередной такой случай произошел в Невинномысске. В квартире пенсионера зазвонил стационарный телефон. Слово за слово, незнакомка на том конце провода выведала, под предлогом выплаты некоего пособия, паспортные данные пожилого человека, номер и пароль доступа к его банковской карте.

В тот же день доверчивый горожанин обнаружил, что с его кредитки «уплыли» 40 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту хищения денег возбуждено уголовное дело, проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161221/telefonnaya_moshennitsa_vyudila_u_pensionera_iz_nevinnomysska_40_98999.html
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