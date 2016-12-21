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21 декабря 2016 г.

Ставропольский студент – победитель Всероссийской олимпиады по информационным технологиям

Михаил Гурчинский

Высокие результаты показали на VII Всероссийской (с международным участием) студенческой междисциплинарной Интернет-олимпиаде «Информационные технологии в сложных системах» студенты Северо-Кавказского федерального университета Михаил Гурчинский, Богдан Тер-Саркисов, Николай Окулов и Рубен Барсегян, ранее ставшие победителями окружного этапа. В заключительном – очном – туре, проходившем на базе Поволжского государственного технологического университета в Йошкар-Оле, приняли участие 84 студента из 33 вузов и филиалов России, а также Казахстана и Узбекистана. Участники демонстрировали не просто знания физики, математики, экологии, экономики и информатики, но и умение находить нестандартные решения, выполняя задания по четырем видам сложных систем: техническим, социально-экономическим, экологическим, архитектуры и строительства. Абсолютным победителем VII Междисциплинарной олимпиады стал студент Института электроэнергетики, электроники и нанотехнологий СКФУ Михаил Гурчинский, набравший максимальное количество баллов. Кроме того, Михаил признан лидером в номинации «IT в сложных технических системах».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/stavropolskiy_student__pobeditel_vserossiyskoy_olimpiady_po_info_99016.html
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