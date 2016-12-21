Ставропольские гандболисты вышли в финальный этап Кубка России

Ставропольские гандболисты закончили 2016 год победой над бронзовым призером страны «Университетом Лесгафта – Невой» из Санкт-Петербурга.

Это произошло в Невинномысске в рамках 1/4 финала Кубка России. Впервые в истории нашей команде удалось выйти в финальный этап турнира. Отмечу, что предыдущая победа ставропольцев над питерской командой, которую возглавляет олимпийский чемпион и тренер сборной России Дмитрий Торгованов, датируется 2012 годом.

Нынешняя встреча получилась на редкость упорной. Основное время поединка завершилось вничью 27:27, а победитель определился только в серии послематчевых пенальти. Наши парни оказались более удачливы – 32:30.

Самым результативным игроком в составе динамовцев стал Антон Отрезов, забросивший 10 мячей. Чудеса реакции проявил голкипер «Динамо-Виктор» Антон Заболотский, отразивший 21 бросок соперника. Следующую встречу наши ребята проведут 4 февраля в рамках чемпионата России дома против команды «Сунгуль» из Снежинска.

http://www.stapravda.ru/20161221/stavropolskie_gandbolisty_vyshli_v_finalnyy_etap_kubka_rossii_98962.html