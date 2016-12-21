Ставрополье поделилось опытом создания единого центра поддержки бизнеса
В Минэкономразвития РФ прошла Всероссийская конференция «Развитие малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству».
Ставрополье представили заместитель председателя правительства края А. Мурга и замминистра экономического развития региона В. Сизов.
На конференции подвели итоги государственной политики в сфере развития предпринимательства, обозначили задачи на 2017 год, а также проанализировали реализацию проекта по созданию в регионах МФЦ для бизнеса. В этом году Ставрополье в числе 10 субъектов РФ присоединилось к этому пилотному проекту. В итоге открылись многофункциональные центры для бизнеса в Ставрополе, Михайловске и Пятигорске. На совещании были также представлены успешные практики регионов. Ставрополье поделилось опытом создания единой платформы развития бизнеса.
– Мы нацелены на комплексную поддержку производителей, высокотехнологичного бизнеса, инновационных предприятий, социально ориентированных предпринимателей, всех, кто связывает свой рост и развитие с нашим регионом, – подчеркнул А. Мурга. – У бизнеса появилась возможность получить микрозаем до 3 миллионов рублей в фонде микрофинансирования с поручительством гарантийного фонда.