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21 декабря 2016 г.
Единая платформа для бизнеса / «Ставропольская правда» от 21 декабря 2016 г.

Ставрополье поделилось опытом создания единого центра поддержки бизнеса

В Минэкономразвития РФ прошла Всероссийская конференция «Развитие малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству».

Ставрополье представили заместитель председателя правительства края А. Мурга и замминистра экономического развития региона В. Сизов.

На конференции подвели итоги государственной политики в сфере развития предпринимательства, обозначили задачи на 2017 год, а также проанализировали реализацию проекта по созданию в регионах МФЦ для бизнеса. В этом году Ставрополье в числе 10 субъектов РФ присоединилось к этому пилотному проекту. В итоге открылись многофункциональные центры для бизнеса в Ставрополе, Михайловске и Пятигорске. На совещании были также представлены успешные практики регионов. Ставрополье поделилось опытом создания единой платформы развития бизнеса.

– Мы нацелены на комплексную поддержку производителей, высокотехнологичного бизнеса, инновационных предприятий, социально ориентированных предпринимателей, всех, кто связывает свой рост и развитие с нашим регионом, – подчеркнул А. Мурга. – У бизнеса появилась возможность получить микрозаем до 3 миллионов рублей в фонде микрофинансирования с поручительством гарантийного фонда.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы министерства экономического развития СК
http://www.stapravda.ru/20161221/stavropole_podelilos_opytom_sozdaniya_edinogo_tsentra_podderzhki_98916.html
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