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21 декабря 2016 г.

Следователь полиции подозревается в фальсификации доказательств по уголовному делу

Старший следователь следственного отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу подозревается в фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности. Возбуждены два уголовных дела, сейчас уже соединенные в одно производство. Старший следователь «нахимичил» изрядно: в два протокола допроса свидетелей по двум уголовным делам он внес липовые данные об их проведении, содержании, времени и месте их проведения и участниках. От имени свидетелей некие неизвестные граждане и подписали эти протоколы, а следователь удостоверил эту подделку и приобщил к уголовным делам, отметили в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/sledovatel_politsii_podozrevaetsya_v_falsifikatsii_dokazatelstv__99007.html
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