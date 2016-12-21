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21 декабря 2016 г.

С начала 2016 года в Ставропольском филиале Россельхозбанка открыто более 1000 расчетных счетов

Россельхозбанк

В период с 01.01.2016 по 01.12.2016 в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» заключено более 1000 договоров с корпоративными клиентами на открытие расчетных счетов, что на 20% больше данного показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, по состоянию на 01.12.2016 количество счетов в филиале достигло 4,7 тысяч.

«Сегодня в Банке созданы все необходимые условия для оперативного и качественного предоставления банковских услуг представителям краевого бизнеса. Именно поэтому, все больше юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выражают желание стать клиентами Россельхозбанка, в том числе в части расчетно-кассового обслуживания», – отметил директор Ставропольского филиала Банка Алексей Сенокосов.

Расчетно-кассовое обслуживание, осуществляемое в АО «Россельхозбанк», ориентировано на оперативное и удобное проведение финансовых операций. Банк непрерывно совершенствует и развивает систему дистанционного банковского обслуживания. Так, при подключении «Банк-Клиент» или «Интернет-Клиент», клиентам предоставляется не только круглосуточная информационная и техническая поддержка, но и возможность совершать банковские операции без посещения офиса Банка.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161221/s_nachala_2016_goda_v_stavropolskom_filiale_rosselkhozbanka_otkr_98948.html
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