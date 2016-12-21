Пенсионеры получат выплаты по 5 тысяч рублей вовремя

В некоторых СМИ появилась информация о том, что некоторые пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что эта тревожная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек. Все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – уже заложены в бюджете ПФР.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161221/pensionery_poluchat_vyplaty_po_5_tysyach_rubley_vovremya_99003.html