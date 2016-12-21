Парень украл золото родителей своей подруги на сумму в 30 тысяч рублей

В Предгорном районе в полицию обратился житель станицы Ессентукской, который сообщил, что из его квартиры похищены золотые изделия на общую сумму около 30 тысяч рублей. Вор, 23-летний житель Курского района, уже задержан и дал признательные показания.

Молодой человек, находясь в квартире родственников девушки, с которой состоял в близких отношениях, воспользовался тем, что подруга ненадолго отлучилась, и похитил ювелирные изделия. Он сдал золото в ломбард, а деньги потратил, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/paren_ukral_zoloto_roditeley_svoey_podrugi_na_summu_v_30_tysyach_98972.html