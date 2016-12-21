О защите культурного наследия говорили на совещании в Пятигорске

Вопросы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в области охраны объектов культурного наследия обсуждены в Пятигорске на совещании, которое провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров. Во встрече приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, в чье ведение входят вопросы охраны памятников культурного наследия, Управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО, территориальных управлений Росимущества, органов местного самоуправления и уполномоченных организаций. В центре внимания была задача, поставленная президентом страны: обеспечить регистрацию объектов культурного наследия народов России в едином государственном реестре до 2018 года. Как отметила руководитель Управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Татьяна Селедцова, в ряде регионов СКФО работа уполномоченных органов носит скорее формальный характер. В то же время ею была высоко оценена работа главы города-курорта Кисловодска Александра Курбатова: при строительстве соблюдается норма высотности зданий, ликвидированы объекты, закрывающие панорамный вид на памятники культурного наследия, и точки стихийной торговли в Кисловодском парке. Был решен спорный земельный вопрос санатория «Узбекистан», по которому не принимались решения более 20 лет.

Говоря о работе межведомственных рабочих групп в сфере охраны памятников культурного наследия, заместитель полпреда Максим Владимиров подчеркнул важность их создания. Опытом работы поделилась с коллегами начальник управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Татьяна Гладикова.

http://www.stapravda.ru/20161221/o_zaschite_kulturnogo_naslediya_govorili_na_soveschanii_v_pyatig_98996.html