Новогодний базар откроется на главной площади Ставрополя 24 декабря

В субботу в Ставрополе более сотни производителей представят свою продукцию на «Новогоднем базаре». Торговля развернется на площади Ленина: здесь можно будет купить все необходимое к праздничному столу (цены не укусят!), а также зарядиться добрым настроением. Творческими силами города обычный поход за покупками превратится в настоящий праздник. Детей порадуют аттракционы – катание на пони, санях и верблюде.

Если подробней о продуктах, то украсить свой новогодний стол покупателям предложат качественными хлебобулочными, кондитерскими, мясными и молочными изделиями, бакалеей, овощами и фруктами, живой рыбой и другими яствами. Тут же на соседних прилавках гостей будут ждать новогодние сувениры, ёлочные украшения, игрушки, текстиль, карнавальные костюмы и, конечно же, десятки пушистых елей, как живых, так и искусственных.

Для льготных категорий граждан на ярмарке будет организована работа волонтеров и пассажирских такси, которые помогут с тяжелыми сумками, а также бесплатно доставят их до дома.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/novogodniy_bazar_otkroetsya_na_glavnoy_ploschadi_stavropolya_24__98993.html