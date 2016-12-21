На выставке в Ставрополе показали то, что могут делать осужденные

В Ставрополе прошла выставка промышленной и продовольственной продукции производственно-технической службы уголовно-исполнительной системы России, приуроченная к дате: 21 декабря 1902 года в составе Главного тюремного управления было создано делопроизводство, ведавшее организацией работ ссыльных каторжников и заключенных.

Кажется, совсем недавно ставропольские «сидельцы» могли похвастаться разве что закаточными машинками, ватниками, разделочными досками да вениками, которые, кстати, были весьма приличного качества. Нынче же на выставке представлена продукция, на которую и посмотреть любо-дорого, и купить не грех. Сейфы и шкафы, электроды, оборудование для детских площадок, тротуарная плитка. Обувь на выбор, мужская и женская, одежда, подушки из современных материалов, газированные напитки, с сиропом и без, ульи для пчел, столы, стулья и садовые скамейки, овощи, выпечка, крупы и мука, кованые железные изделия, мангалы и нарды ручной работы. Все это со вкусом, красиво. Разве что нарды подкачали – тигровый на них принт кичем так и отдает. Купить можно в специализированном магазине в краевом центре. Хотя в первую очередь продукция идет на нужды самой системы исполнения наказаний. Годовой объем выпускаемой продукции, оказания услуг и выполненных работ нынче оценивается в 550 миллионов рублей.

Всего, что было представлено на выставке, не перечислишь. И все это произведено в восьми учреждениях уголовно-исполнительной системы Ставрополья. А вернее, в восьми центрах трудовой адаптации осужденных. Выгод много. Это и занятость «сидельцев», и их зарплата, и возможность получить специальность, которая будет востребована после освобождения. А прибыль идет на дальнейшее развитие производственного сектора и улучшение условий труда осужденных.

– Сегодня мы производим продукцию, которая по цене и качеству является конкурентоспособной, – говорит замначальника УФСИН по СК подполковник Армен Егиян. – Она востребована не только на Ставрополье, но и в других регионах страны. С двадцатью из них мы уже сотрудничаем. Но останавливаться на этом не собираемся и приглашаем к сотрудничеству представителей бизнеса.

Кстати, на выставке были заключены контракты между учреждениями пенитенциарной системы края и представителями ставропольского бизнеса на 40 миллионов рублей. Также подписано соглашение о сотрудничестве между УФСИН России по СК и Торгово-промышленной палатой края. Стороны в качестве приоритетных направлений назвали увеличение количества рабочих мест для осужденных, расширение рынка сбыта продукции.

В работе выставки приняли участие зампредседателя краевого правительства Роман Петрашов, другие официальные лица, представители силовых и надзорных ведомств, районов Ставрополья, директора крупнейших предприятий края, индивидуальные предприниматели.

Валентина ЛЕЗВИНА , при содействии пресс-службы УФСИН России по СК

http://www.stapravda.ru/20161221/na_vystavke_v_stavropole_pokazali_to_chto_mogut_delat_osuzhdenny_98914.html