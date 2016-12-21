На Ставрополье определили лучших экспортеров 2016 года

В министерстве экономического развития подвели итоги конкурса «Лучший экспортер года».

Производитель муки и макаронных изделий «Петровские нивы» стал победителем в номинации «Экспорт пищевой/сельскохозяйственной продукции». В этом году компания поставляла на внешние рынки 15 наименований продукции – в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Украину, а также Абхазию, Республику Южная Осетия и Китай.

Первое место в номинации «Производитель промышленной продукции» досталось научно-производственному объединению «Тайфун-Инновация». НПО экспортировало линии для сушки и обжаривания сыпучих пищевых продуктов, установки для внедрения пищевых добавок в орехи и семечки и другое технологическое оборудование собственного производства в четыре страны, в том числе и в Соединенные Штаты Америки.

Победителем в номинации «Экспортер с самой большой географией экспорта» признана компания «Элита-Минерал групп», выпускающая безалкогольные напитки и экспортирующая их в 12 стран мира.

Лучшим специалистом внешнеэкономической деятельности стал менеджер компании «Моя мечта» Павел Загорулько. Эта номинация определяла объем поставок в денежном выражении и количество оформленных партий товаров конкретным специалистом. За год он оформил более 130 партий товаров на сумму свыше 180 млн рублей, показав лучший результат среди других конкурсантов.

– Конкурс «Лучший экспортер года» становится традицией. С каждым годом мы видим, что интерес к нему растет, а география экспорта расширяется. Продукция Ставропольского края востребована на внешних рынках и это позволяет нам говорить о большом экспортном потенциале региона, – прокомментировала итоги конкурса первый заместитель министра экономического развития Елена Кильпа.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161221/na_stavropole_opredelili_luchshikh_eksporterov_2016_goda_99004.html