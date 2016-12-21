Мужчина, «продавший» должность полицейского, задержан в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники полиции задержали 35-летнего мошенника, жителя Туркменского района. Злоумышленник под предлогом оказания содействия в трудоустройстве в органы внутренних дел получил от жителя краевого центра около 280 тысяч рублей. Мошенник признался в содеянном и заключен под стражу, рассказали в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/muzhchina_prodavshiy_dolzhnost_politseyskogo_zaderzhan_v_stavrop_98973.html