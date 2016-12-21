Министр ЖКХ Марченко: программа капремонта на Ставрополье не провалена

На Ставрополье истекает трехлетка программы капитального ремонта многоквартирных домов, наделавшая немало шума, особенно в самом начале своей истории. Каким же оказался «первый блин», оправдал ли надежды жителей края? Свою оценку этой работе дал министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко на пресс-конференции по итогам отрасли в уходящем году.

Напомним, перед стартом этой масштабной программы, рассчитанной на 30 лет, было много споров о ее эффективности и вообще о праве на существование. Масла в огонь подливала и ее сильная пробуксовка, особенно в самом начале: срывались сроки ремонта, платежи от населения шли с перебоями, возникали трудности с подрядчиками, другие проблемы.

– Я бы не сказал, что программа первой трехлетки провалена, – заявил на пресс-конференции Роман Марченко. – Да, она шла с большими сложностями, было немало нареканий от жителей края. Но самое главное – программа выполняется, возникающие проблемы решаются в ходе процесса. Основная задача сегодня – ускориться.

Из 691 многоквартирного дома, включенного в план, ремонт полностью завершен в 405. В 269 он еще продолжается. Задача Фонда капитального ремонта – завершить все начатые работы до конца года. По 15 домам договоры на проведение капремонта не заключены до сих пор по ряду причин, главная из которых – отсутствие интереса со стороны подрядчиков. Составлен план работы на следующий год. Региональный оператор обследовал проблемные дома, подготовил сметную документацию, начал проводить конкурсы для отбора подрядных организаций.

Для стабильной, динамичной реализации региональной программы капремонта необходимо комплексное взаимодействие всех участников процесса. И порой не обходится без казусов. Журналисты на брифинге напомнили недавний случай, когда в один из домов на улице Ленина краевого центра словно снег на голову нагрянули подрядчики, начав ремонтные работы без предупреждения жильцов. Раскурочили крышу, наделав в здании немало огрехов. Все бы ничего, да оказалось, что дом этот в списке ветхого жилья, а потому капремонту не подлежит. Мастера, недолго думая, собрали свои вещи, технику и уехали с объекта, оставив дом буквально в растерзанном виде, а его жильцов – в полуобморочном состоянии. К сожалению, такие случаи встречаются, констатировал министр ЖКХ, но не остаются без внимания. Недавно министерство в одной из аналогичных ситуаций обязало подрядчиков выполнить восстановительные работы в здании, где также произошла нестыковка.

– В подобных случаях работа должна начинаться, что называется, на берегу, – подчеркнул Роман Марченко. – В самом начале определиться, что именно надо сделать с тем или иным домом, продумать последовательность действий, обсудив все рабочие моменты с управляющей компанией, советом дома, региональным оператором и другими заинтересованными сторонами. Важно также, чтобы и сами собственники пришли к консенсусу.

А вот взносы на капитальный ремонт жители края собирают неплохо. Если в 2015 году средний уровень собираемости составлял всего 20 процентов, то сегодня – более 80. Это выше среднероссийского показателя.

Речь шла и о модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Инженерные сети изношены на 70 – 80 процентов. Необходимы миллиардные вложения. По словам Р. Марченко, средств, которые выделяются ежегодно на эти цели, хватает только на покрытие десяти процентов затрат.

Министр отметил, что край рассматривает все варианты привлечения средств для модернизации. И в сегодняшней ситуации концессия – наиболее проработанная модель государственно-частного партнерства. Готовится реализация нескольких инвестпроектов. В их числе модернизация магистральных трубопроводов тепловых сетей Невинномысска, создание площадки для складирования твердых бытовых отходов в районе с. Покойного Буденновского района, а также реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Георгиевска и др. Все эти и другие проекты планируется реализовать при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Для стабильной работы коммунальной отрасли края, напомнил министр, разработана «дорожная карта», объединившая основные направления. Это реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, модернизация коммунальной инфраструктуры, регулирование деятельности по управлению жилищным фондом, повышение информационной открытости.

http://www.stapravda.ru/20161221/ministr_zhkkh_marchenko_programma_kapremonta_na_stavropole_ne_pr_98983.html