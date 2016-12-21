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21 декабря 2016 г.

Мэр Ставрополя вошел в число лучших руководителей российских городов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ опубликовали исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны. Подведены итоги деятельности глав 88 городов России в 2016 году. Согласно заключениям экспертов, которые дали положительные оценки деятельности мэра Ставрополя, его рейтинг значительно вырос с 43-го до 22-го места в нынешнем году. Таким образом Ставрополь и его руководитель вошли в первую группу городов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов, Краснодар.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161221/mer_stavropolya_voshel_v_chislo_luchshikh_rukovoditeley_rossiysk_99005.html
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