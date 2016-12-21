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21 декабря 2016 г.

Инвестиционную программу министерства ЖКХ правительство Ставрополья отправило на доработку

Жилищно-коммунальное хозяйство

Сколько еще ждать инвестиций в ЖКХ? Ответ на этот вопрос пытались найти 21 декабря члены краевого правительства в ходе очередного заседания, которое провел первый заместитель председателя ПСК И. Ковалев. К сожалению, окончательного ответа так и не найдено.

Министр жилищно-коммунального хозяйства края Р. Марченко доложил о программе привлечения инвестиций в эту отрасль. По его словам, в нашем регионе сейчас существуют реальные возможности развивать государственно-частное партнерство. Это позволит привлечь дополнительные средства в реконструкцию проблемных предприятий на основе концессионных соглашений. Есть также шанс использовать на эти цели финансы, которыми обладает госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». У министерства на сегодняшний день есть четыре конкретных проекта. Они предусматривают вложения на сотни миллионов рублей в реконструкцию коммунальной инфраструктуры в Георгиевске, Невинномысске, Пятигорске и Буденновском районе. Причем деньги эти можно получить уже в будущем году.

Такая радужная перспектива вызвала, как ни странно, несколько недоуменных вопросов И. Ковалева и зампреда ПСК-министра финансов Л. Калинченко. Они поинтересовались, согласованы ли вопросы о передаче в краевую или муниципальную собственность тех коммунальных предприятий, которые стоят в плане на реконструкцию? Дело в том, что финансирование из «Фонда содействия реформированию ЖКХ» предусмотрено только для государственных и муниципальных структур, но не частных собственников. Например тех кому принадлежит Пятигорский мусоросжигательный завод, который сейчас в предбанкротном состоянии. Как объяснил Р. Марченко,эти вопросы пока еще только на стадии согласования. И если их быстро решить, существует шанс получить серьезные инвестиции. Такой ответ не устроил многих членов краевого правительства. В частности, первый зампред ПСК Н. Великдань заявил, что считает преждевременным принимать предложенную программу. Многое предстоит еще согласовывать и согласовывать. Даже чтобы просто оформить имущественные права, нужны немалые деньги, которых ни у кого нет. В том числе и в бюджете. В итоге решено отправить на доработку предложенную программу.

На заседании ПСК также рассмотрен вопрос о ходе реализации краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». С отчетом выступил министр сельского хозяйства В. Ситников. Руководитель краевого управления по строительному и жилищному контролю В. Савченко рассказал о том, как это ведомства контролирует управляющие компании и ТСЖ в нашем крае.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20161221/investitsionnuyu_programmu_ministerstva_zhkkh_pravitelstvo_stavr_98998.html
Фотография к статье Инвестиционную программу министерства ЖКХ правительство Ставрополья отправило на доработку
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коллаж Владимира КОВАЛЕНКО
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