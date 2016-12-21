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21 декабря 2016 г.

Губернаторские ёлки пройдут в трех городах Ставропольского края

С 22 по 26 декабря в трех городах  края - Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске – пройдут благотворительные губернаторские елки. На них будут приглашены дети, нуждающиеся в особой социальной защите, а также талантливые ребят, добившиеся особых успехов в учебе и спорте. Всего запланировано восемь представлений. Участников ждет инетерсная программа: Дедушка Мороз поводит с ними харовод, вручит подарки.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/gubernatorskie_elki_proydut_v_trekh_gorodakh_stavropolskogo_kray_99015.html
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