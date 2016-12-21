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21 декабря 2016 г.

Фильм «Лермонтовская сотня», снятый на Кавказе, покажут на канале «Культура» 22 декабря

Михаил Лермонтов – воин и поэт

В четверг, 22 декабря, на телеканале «Культура» состоится премьера документального фильма «Лермонтовская сотня», созданного молодой школой документального кино Ставропольского Союза журналистов России.

Авторский коллектив под руководством известного российского кинодокументалиста Валерия Тимощенко представляет великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в непривычном ракурсе: не как гения поэзии, а как воина, отважного и решительного в сражении. В жизни Лермонтова, как известно, значительное место занимала военная служба, причем, связанная с боевыми действиями на беспокойном Кавказе. Из фильма «Лермонтовская сотня» мы узнаем о реальных событиях, в которых поэт не просто участвовал, но проявил себя умелым командиром, что зафиксировано в конкретных исторических документах. Съемки проводились на территории Кавминвод, в Кабардино-Балкарии и других регионах Северного Кавказа, где когда-то сражался Михаил Юрьевич и где доныне свято хранят о нем память многие народы. Кавказские живые впечатления Лермонтова, в том числе военные, нашли яркое отражение в его бессмертных творениях.

Не забудьте включить телевизор 22 декабря в 22.45, канал «Культура».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161221/film_lermontovskaya_sotnya_snyatyy_na_kavkaze_pokazhut_na_kanale_98988.html
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Фильм «Лермонтовская сотня», снятый на Кавказе, покажут на канале «Культура» 22 декабря
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