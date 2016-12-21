Двухлетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Изобильненском районе

В результате столкновения двух легковых автомашин в Изобильненском районе пострадали три человека, Среди них – ребенок. 20 декабря в 17 часов 30 минут на 12-м километре автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» водитель-женщина автомашины «Митсубиши Лансер» не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с «Фольксвагеном Поло», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Были госпитализированы пассажир «Митсубиши» – 30-летняя женщина из Михайловска, у которой травма головы, 29-летняя жительница хутора Спорный, у нее перелом бедра, и ее 2-летняя дочь, у которой зафиксирована сочетанная травма. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. За рулем «Фольксвагена» был муж и отец пострадавших – 31-летний мужчина. Предполагаемый виновник ДТП – водитель «Митсубиши» – 32-летняя жительница Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161221/dvukhletniy_rebenok_poluchil_travmy_v_rezultate_dtp_v_izobilnens_99001.html